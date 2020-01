Marotta: “Eriksen giocatore interessante ma non c’è nessuna trattativa”

TORINO – L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

“Circolano tanti nomi in questo periodo, fino ad oggi non c’è niente di ufficioso. Eriksen è un giocatore sicuramente interessante che va a scadenza di contratto il prossimo giugno. Non abbiamo allacciato alcuna trattativa, con la società o con l’agente del giocatore. Young e Giroud? Sono due dei tanti nomi che circolano, bisogna valutare ogni singola situazione. Ci sono difficoltà oggettive, il gruppo di oggi è primo in classifica e va rispettato.”