Mariani: “Intervento ok, Zaniolo potrebbe tornare per l’Europeo”

TORINO – Il dottor Mariani, medico che ha operato Nicolò Zaniolo dopo l’infortunio, ha parlato a Il Corriere dello Sport.

Che intervento è stato?

“Diciamo di routine classica, è durato cinquanta minuti. Si è trattato di una lesione del crociato con interessamento del menisco, non ci sono state particolare difficoltà.”

Facciamo chiarezza sui tempi di recupero… ”Zaniolo potrebbe tornare a giocare in vista dell’Europeo, ma nessun commisario tecnico occupa una casella con un punto interrogativo, per una presenza che può essere un’incognita. Ci sono state delle eccezioni, come il caso Totti, ma dipende dall’allenatore.”

I suoi recuperi record quali sono stati? ”Insigne rientrato dopo quattro mesi, anche Rüdiger dopo quattro mesi e mezzo. Lo stesso Aldair fece presto, ma eravamo nel 1993. La Roma farà la rieducazione in sede e saranno i loro medici a dettare i tempi.”