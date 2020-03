Marcolin: “La Lazio non è più un caso, mi ricorda la Juve di Conte”

TORINO – L’ex giocatore biancoceleste, Dario Marcolin, ha parlato ai microfoni di Leggo della lotta scudetto menzionando anche la Juventus: “La Lazio non è più un caso e ha qualcosa in più rispetto agli avversari. Mi ricorda molto la Juventus di Conte che sapeva fare tutto: attaccare, difendere e gestire i momenti più difficili. Quando andava in vantaggio sapeva come portare a casa i tre punti. Luis Alberto potrebbe essere l’uomo decisivo per la vittoria dello scudetto, ma anche la freschezza di Correa potrebbe fare la differenza. I contro? La bravura delle avversarie. La Juve ha Ronaldo…”.

