Marcineanu: “Juventus-Lione decisione che spetta alle autorità italiane”

TORINO – Il ministro dello Sport francese Roxana Marcineanu ha parlato in conferenza stampa riguardo alla situazione relativa al Coronavirus.

La ministra ha detto la sua sulle partite del Campionato di calcio francese e su quella che il Lione si appresta ad affrontare a Torino contro la Juventus: “La partita del PSG si giocherà, non sono previste le porte chiuse al momento, è troppo presto per decidere. Per Juventus-Lione la decisione invece spetterà alle autorità italiane”.

