TORINO – L’ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio è tornato in Italia dopo la vacanza a Dubai con la famiglia.

Il Principino è tornato nella sua Torino in piena emergenza Coronavirus, e ha voluto dire la sua su questi giorni difficili che sta affrontando il bel paese: l’ex numero 8 ha postato una foto con il suo cane e sullo sfondo Torino con scritto: “Appena arrivato e già contagiato… dalla bellezza della mia città. La mia città non ha paura e non si ferma.”