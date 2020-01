Marchisio su Kobe Bryant: “Queste parole qualche mese fa hanno segnato la mia decisione di ritirarmi”

TORINO – Con un post sul proprio account ufficiale Instagram, Claudio Marchisio ha voluto ricordare Kobe Bryant con una frase tratta dal suo libro “Dear Basketball”, parole che hanno aiutato l’ex giocatore bianconero a ritirarsi dal calcio: “Queste parole qualche mese fa hanno segnato profondamente la mia decisione di ritirarmi.

Questa sera queste stesse parole rimbombano nella mia testa”.

“Hai dato a un bambino di sei anni il suo sogno di Laker

E ti amerò sempre per questo.

Ma non posso amarti ossessivamente per molto più tempo.

Questa stagione è tutto ciò che mi resta da dare.

Il mio cuore può sopportare il martellante

La mia mente può gestire la fatica”. (Dear Basketball by Kobe Bryant)