Marchisio: “Speriamo che la Serie A possa ripartire. Non mi sorprende il rinnovo di Buffon. Vicenda Chiellini? Reazione matura di Balotelli”

TORINO – Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio 24 della ripresa del campionato e di temi legati al club bianconero: “Campionato? Partiamo dalla parte ottimistica, non andrei troppo in là a capire se si riprenderà o meno. Speriamo possa ripartire presto. Ho letto delle partitelle proibite della Lazio; la notizia ha fatto scalpore. E’ bene mettere in sicurezza le società, anche se il rischio zero non c’è. In futuro dovremo fare degli sforzi prima. Ho sentito che in molte regioni proveranno a far meno tamponi per far ripartire il turismo: non va bene, tutto deve ripartire, ma in sicurezza. Vicenda Chiellini? Reazione matura di Balotelli. Il suo odio verso l’Inter? Anche quando è capitato dall’altra parte non sono successe tragedie. A me capitò di essere frainteso da un giornalista quando parlai del Napoli; ci giocavamo lo scudetto, sembrava li odiassi ma non era vero. Sarri? E’ in corsa su tre fronti, si giudicherà alla fine, come accade sempre per gli allenatori della Juve”.

