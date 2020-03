Marchisio si stringe al suo cane: “Andrà tutto bene”

TORINO – Dopo che è arrivata l’ufficialità della sospensione di tutte le attività agonistiche fino al 3 aprile, ora l’unica battaglia da vincere il prima possibile, è quella contro il Coronavirus che, è ormai diventata una minaccia per la nostra salute. Tanti sono stati i personaggi dello spettacolo o del mondo dello sport che, hanno contribuito con delle raccolte fondi per aiutare gli ospedali bisognosi o, lanciando messaggi attraverso i loro profili social, come quello piu recente postato dall’ex bandiera bianconera Claudio Marchisio. Bellissimo lo scatto che lo immortala abbracciato al suo cane, sotto la seguente citazione: “Andrà tutto bene”, sperando di uscire il prima possibile da questo stato di emergenza.