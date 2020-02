Marchisio scelto per pronunciare il giuramento di apertura del Viareggio

TORINO – Sono stati sorteggiati i gironi della 72esima edizione della Viareggio Cup, torneo a cui parteciperanno le squadre Under 18, e che prenderà il via il 16 marzo e terminerà con la finale del 30 marzo.

L’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio è stato scelto per pronunciare il giuramento di apertura del torneo che avverrà prima della partita inaugurale: un grande onore per l’ex numero 8, vincitore del Torneo nel 2005 in finale contro il Genoa.

