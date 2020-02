Marchisio: “Sarri scelta giusta per la Juventus ma ci vuole tempo. E su Ramsey…”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha parlato ai microfoni di Dazn circa il momento della Juventus: “Di tradizionale sono rimasti solo Bonucci, Chiellini e Buffon? Sì, però il ‘fusion’ tra tante tradizioni diverse nel calcio c’è sempre stato, in tutte le grandi squadre che hanno creato cicli importanti. Penso al Milan degli olandesi, oppure alla Juventus dei francesi. Ma la vera anima della Juve, lo zoccolo duro, rimarrà sempre italiano. Sarri buon allenatore? Secondo me sì. Quella fatta quest’estate è una scelta giusta. Ci vuole tempo, la Juventus arriva da due cicli lunghi e vincenti come quelli di Conte e Allegri. Alla fine è il risultato quello che conta. Sarri è passato dal bel gioco col Napoli a una situazione europea in cui, tra tante difficoltà, ha vinto al Chelsea. Ramsey? All’Arsenal ha fatto una grande carriera. Alla Juventus è arrivato con un infortunio che all’inizio lo ha tenuto fuori e ora deve ambientarsi in un campionato diverso. È successo anche a me in Russia: lì si giocava ‘box to box’ già dal 10° del primo tempo, non soltanto negli ultimi minuti…”.

