Marchisio, posa da modello e Boateng lo prende in giro: “Che sguardo”

TORINO – Da sempre Claudio Marchisio, oltre ad aver dedicato un’intera carriera nel mondo del calcio, dedica gran parte del suo tempo alla cura del corpo e dell’aspetto estetico, come testimoniato dalle centinaia di foto postate sul suo account Instagram. La piu recente è di qualche istante fa, dove lo si può notare in t-shirt e pantaloncini all’interno di un villaggio di Dubai. Sotto al post la seguente citazione: “Quasi nulla deve essere detto quando sai usare gli occhi”, il che ha divertito un altro grande ex del nostro calcio, Kevin Prince Boateng che, ha ironizzato cosi: “Che sguardo”.