Marchisio: “Per vincere in Europa servono forma e fortuna. Pogba? Fu un peccato vederlo partire”

TORINO – Claudio Marchisio ha assistito alla partita di Futsal tra Aosta e L84. Il principino, durante l’intervallo del match, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia: “Ho giocato insieme a moltissimi calciatori che sono partiti dal Futsal, come Douglas Costa, quindi sono un appassionato di questo sport”

Su Pogba e Cristiano Ronaldo: “Sono due grandissimi nomi, ma un giocatore non basta per vincere. Per vincere in Europa serve essere nel momento di forma perfetto, oltre ad un pizzico di fortuna. Fu un peccato vedere andare via Pogba, se tornasse sarebbe davvero una bella cosa”.

Su Eriksen: “Non sono sorpreso, l’Inter aveva bisogno di allungare la coperta perché lo stesso Conte la aveva definita corta. Lo ha fatto perché l’avversaria non è soltanto la Juve ma c’è anche la Lazio che sta facendo molto bene”.