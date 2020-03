Marchisio: “Non complichiamo il problema, il sacrificio porta a grandi risultati”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Claudio Marchisio ha lanciato un appello attraverso il suo profilo Instagram.

Il Principino ha postato una foto dell’Italia con indicati gli indici di contagio, scrivendo sotto: “ Che questa foto possa aiutare a ragionare.

48 ore fa non eravamo messi così.

Abbiamo delle responsabilità, ora più che mai, nel gestire e vivere la nostra e le altre vite.

Non complichiamo il sistema e le persone che lavorano da giorni per tutti noi.

È difficile? SÌ, CERTO!!! Ma solo il sacrificio porta a grandi risultati.

Tutti insieme.”