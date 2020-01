Marchisio: “La Juve deve continuare a vincere, Inter e Lazio possono competere”

TORINO – Claudio Marchisio è stato ospite dell’evento Pitti di Firenze. Il principino è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e ha parlato della lotta per lo Scudetto: “L’Inter ha dato un segnale importante, sia per loro che per tutto il campionato. La Juventus ogni anno sa che deve continuare a vincere, ha una grandissima rosa, ma quest’anno è anche consapevole che Inter e Lazio possono competere fino in fondo. Conte è stato l’acquisto più importante dell’Inter. Senza nulla togliere agli altri allenatori, lui ha dimostrato molto sia all’estero che in Nazionale. Tra l’Inter di Conte e la Juve di Sarri? Scelgo sempre la Juve”