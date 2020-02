Marchisio gioca in spiaggia con i figli: “Anche i ragazzi sono sulla buona strada”

TORINO – Sono passati ormai diversi anni da quando le strade tra Claudio Marchisio e la Juventus si sono interrotte, dopo una storia di amore che è durata per più di 20 anni. Inutile dire quello che Il Principino ha lasciato al popolo bianconero che, farebbe di tutto pur di rivederlo giocare anche solo per un istante e che presto, potrebbe abituarsi all’idea di dover sostenere un ‘altro’ Marchisio tra qualche anno. Già perché l’ex numero 8 della Vecchia Signora, ha da poco postato un video sul suo account Instagrama che, lo immortala intento a giocare a calcio tennis su una spiaggia di Dubai, in compagnia dei suoi figli che, lasciano i presenti a bocca aperta per la qualità del palleggio. Sotto al video il seguente commento: “La passione e il tocco ci sono ancora ma anche i ragazzi sono sulla buona strada”. Chissà se presto li vedremo giocare nella massima serie.