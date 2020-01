Marchisio elogia De Rossi su Twitter: “Solo applausi per un grande campione e una fantastica persona”

Il centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha elogiato De Rossi su Twitter che si è ritirato ufficialmente dal calcio giocato dopo la sua breve esperienza al Boca Juniors. L’ex centrocampista bianconero ha commentato il video pubblicato sul noto social network sull’account ufficiale della Roma. Queste le sue parole: “Solo applausi per un grande campione e una fantastica persona!! In bocca al lupo per tutto Daniele”

