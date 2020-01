TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Claudio Marchisio, ha pubblicato una storia su Instagram con la foto della Top 11 della UEFA eletta dai tifosi scrivendo: “Centrocampisti in piazza per protestare”. L’immagine è accompagnata dalla famosa canzone di Ligabue “Una vita da mediano”, probabilmente per evidenziare come nella squadra dell’anno non ci siano centrocampisti “veri” o “mediani puri” e di come il calcio sia cambiato nel corso degli anni.