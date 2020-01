Marchisio a sostegno dell’Australia: “Un’infinità di chiacchiere inutili mentre tutto va in fumo”

TORINO – Sono trascorse poco piu di due settimane da quando il campionato di calcio si è interrotto per via della sosta natalizia, ma questo non è bastato a spezzare ‘l’incantesimo del pallone’, almeno nella nostra nazione, dove sono stati registrati grandi colpi di mercato. Ma c’è stato un altro tema, extracalcistico che, purtroppo è diventato motivo di dibattito gia da diversi giorni. Stiamo parlando del disastroso incendio che sta colpendo il sud dell’Australia, dove ettari e ettari di terreno sono andati in fumo, sterminando fauna e flora. In molti si sono uniti attorno a questa tragedia ambientale e tra i piu recenti anche l’ex bianconero Claudio Marchisio che, ha postato diverse foto sul suo account Instagram, con sotto la seguente citazione: “Un’infinità di chiacchiere… mentre tutto va in fumo”. Tutti noi ci auguriamo che questa catastrofe possa cessare nel minor tempo possibile. Ma attenzione perché, proprio pochi minuti fa, è esplosa all’improvviso la vera e propria bomba di giornata, la notizia è clamorosa: tenetevi forte, Agnelli ha in mente due botti assurdi! >>>VAI ALLA NOTIZIA