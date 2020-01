Marchisio: “10 anni di vittorie, di successi e di sogni realizzati”

TORINO – In occasione dell’arrivo del nuovo anno e soprattutto del nuovo decennio, in molti sui social hanno voluto ricordare e condividere i loro momenti migliori , trascorsi in questi ultimi dieci anni appunto. Tra questi c’è anche l’ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio che, attraverso il suo account Instagram ha postato una foto del suo sguardo attuale, confrontato con quello di 10 anni fa e sotto al post il seguente messaggio.

“10 anni intensi vissuti sempre con questo sguardo. 10 anni di vittorie, di successi e di sogni realizzati. 10 anni vissuti sempre a testa alta e con la mano sul petto. 10 anni vissuti sapendo che ogni tanto si cade, ma con la consapevolezza che l’importante è avere la forza di rialzarsi una volta in piu. 10 anni bellissimi, ma non come i prossimi 10. Sperando che questo 2020 possa portarvi tanta gioia, serenità e salute a tutti”.