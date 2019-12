Marchionni: “A Sarri serve tempo. Ranieri trova sempre una soluzione”

TORINO – Marco Marchionni, doppio ex di Sampdoria-Juventus, ha fatto il punto sul momento di bianconeri e blucerchiati ai microfoni di Radio Sportiva.

Sul cambiamento della Juve di Sarri: “Ci vuole tempo, una squadra non cambia sistema da un giorno all’altro. In questo momento per la Juventus è importante vincere, poi il resto arriverà. I giocatori devono solo capire cosa vuole l’allenatore. La Juventus è abituata a competere su più fronti. Io ci ho giocato e so che l’obiettivo è vincere sempre, non penso che stiano pensando solo alla Champions League”.

Su Ranieri: “È un allenatore che riesce sempre a trovare una soluzione, anche nei momenti negativi. Lo ha fatto alla Juve, alla Roma e adesso lo sta facendo alla Sampdoria. In Inghilterra ha vinto un campionato incredibile con il Leicester scommettendo sulla squadra. È un grande allenatore, capace di gestire il gruppo e che sa sempre dove mettere le mani”.