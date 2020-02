Marchegiani: “Non so se la Juve di oggi è migliore di quella di Allegri”

TORINO – L’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Per dare un giudizio sulla Juve vorrei aspettare la fine della stagione. Il giudizio è collegato a quanto si otterrà come risultati a fine stagione. Abbiamo visto quello che hanno ottenuto Conte e Allegri con la Juve. Poi: la Juve di oggi è migliore rispetto a quella di Allegri? Non lo so, ma Cuadrado lo scorso anno non giocava, oggi è un titolare. E il centrocampo della finale con il Barcellona? Pirlo, Vidal e Pogba. Mandzukic non poteva avere un rendimento superiore anche a quello di Higuain, almeno in alcune parti della stagione? Allora la dobbiamo valutare così.”

