Manfredini: “Se l’Inter farà un bel mercato potrà impensierire la Juve”

TORINO – L’ex giocatore di Atalanta e Sassuolo Thomas Manfredini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato della lotta scudetto tra Juve, Inter e Lazio.

“E’ un campionato in cui ci sono tante squadre che vanno bene. La Lazio ha battuto due volte la Juve e non è poco ma penso che alla lunga la Juve sia ancora superiore. Aspetto il mercato dell’Inter perché se trova alternative valide ai titolari può dire la sua fino alla fine. La Lazio c’è ma per la lotta scudetto vedo Juve e Inter. Lazio Roma e Atalanta possono comunque portare via loro dei punti importanti”.