Manfredini: “Juventus e Inter più forti delle altre”

TORINO – L’ex giocatore Thomas Mafredini ha parlato intervistato dai microfoni di Passioneinter.

“Atalanta da scudetto? Sarà dura perché l’Inter soprattutto ha fatto veramente in confronto agli altri anni, un cambiamento enorme e sta facendo un grande campionato. Loro e la Juventus stanno dimostrando di essere più forti delle altre ed è normale che l’Atalanta evitando quei piccoli errori di percorso, che le hanno fatto perdere qualche partita di troppo, potrà puntare al terzo posto. Le due squadre capolista in questo momento sanno facendo un campionato straordinario e non danno modo alle inseguitrici di avvicinarsi.”