TORINO – Si è chiusa l’avventura di Mario Mandzukic alla Juventus, dopo che è stato formalizzato il suo passaggio in Qatar.

La Juventus dalla sua cessione non ha guadagnato nulla, in quanto la società e il giocatore hanno deciso per la rescissione consensuale prima del suo trasferimento, ma ha consentito ai bianconeri di risparmiare i 9 milioni più bonus di contratto del giocatore, che al lordo arrivano ad essere 20, per un buon risparmio da parte della società torinese.