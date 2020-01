Mandzukic trova il primo gol con l’Al Duhail ma il VAR gli dice no

TORINO – Dopo lunghi mesi di digiuno lontano dai campi da calcio, finalmente Mario Mandzukic ritrova la titolarità e per la prima volta dopo 5 anni, in un club diverso dalla Juve. Stiamo parlando della squadra araba dell’Al Duhail che, lo ha ingaggiato in questa finestra di mercato invernale, riproponendo dunque un’insolita coppia con Benatia, altro grande ex bianconero e compagno proprio del croato si tempi della Juve. Neanche il tempo di presentarsi che ‘Il Guerriero’ così soprannominato dai supporters juventini, ha trovato la via del gol già nella prima apparizione, durante la gara di ieri contro il Qatar, terminata 0-0. Salvo poi, vedersela annullare dal VAR per fuorigioco. Beffa amara dunque, ma certi che questo sarebbe stato solo il primo di una lunga serie.