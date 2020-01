Mandzukic: “Ringrazio l’Al-Duhail, sono qui per dare il massimo”

TORINO – Mario Mandzukic è ormai un giocatore dell’Al-Duhail. Il croato oggi è stato presentato dal club qatariota, che ha voluto ringraziare per la nuova opportunità. Queste le sue parole: “Ringrazio l’Al-Duhail Club, finora ho trascorso giorni meravigliosi e ho ricevuto aiuto da parte di tutti sia dentro che fuori dal campo. Mi sono sentito a casa e mi sento a mio agio, questo è molto buono per me. Sto lavorando duramente perché voglio fare felici i tifosi di questo club e vincere titoli. Sono in un club che ne ha vinti tanti e credo che, anche se non sarà facile, ci riusciremo. Ho ancora grande entusiasmo e tanta passione per il calcio. Voglio vincere, correre e giocare ai miei migliori livelli con questo club”.

Su Benatia: “È un grande giocatore e una persona meravigliosa, la sua presenza è utile per me. Ho parlato con Faraya, un allenatore che ha grande esperienza”.

“Ho avuto abbastanza tempo per riflettere su tutte le offerte che ho ricevuto. La mia lunga esperienza da professionista in Europa mi ha fatto riflettere seriamente sulla ricerca di un altro posto in cui continuare a lavorare. Ho scelto di venire qui perché il club mi ha fatto capire la sua passione per il calcio, per i miei discorsi con l’allenatore e con Benatia, che ha elogiato il club e la sua esperienza qui”