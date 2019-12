Mandzukic è a Dhoa: pronto per l’Al Duhail

TORINO – Il giocatore della Juventus Mario Mandzukic è pronto, dopo una prima parte di stagione fuori dalla rosa, a lasciare la Juventus.

Un video che sta girando in rete riprende infatti il calciatore croato all’interno della sede dell’Al Duhail: maglia azzurra a righe nere e pantaloncini neri, con Mandzukic andato in Qatar per parlare con dirigenti del club e visitare le strutture. Con tutta probabilità quindi il numero 17 bianconero si trasferirà in Arabia, raggiungendo il suo ex compagno di squadra Medhi Benatia.