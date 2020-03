Mancini: “Vinceremo l’Europeo”

TORINO – Il ct della Nazionale Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, dove ha parlato dell’Europeo che, dovrebbe giocarsi in estate.

“Martedì credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione. Se rinvieranno l’Europeo, i campionati potranno finire tranquillamente. Quindi da martedì potremo affrontare quest’argomento. Per me va bene tutto, la cosa più importante è tutelare la salute di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a tutto, anche a giocare a novembre. Sono sicuro che quando ricominceremo sarà ancora tutto più bello, perché ritroveremo la libertà e sono convinto che anche noi riusciremo a fare molto di più. Queste situazioni ti fanno capire tante cose e diventare migliori, spero accada anche ora”.