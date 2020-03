Mancini: “Rinvio Europei? Pronti a tutto. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo”

TORINO – Il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni della Rai circa la possibilità del rinvio dell’Europeo: “Martedì credo che sapremo meglio tutto, anche come andrà a finire questa stagione. Se rinvieranno l’Europeo, i campionati potranno finire tranquillamente. Quindi da martedì potremo affrontare quest’argomento. Per me va bene tutto, la cosa più importante è tutelare la saluta di tutti. Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a tutto, anche a giocare a novembre. Sono sicuro che quando ricominceremo sarà ancora tutto più bello, perché ritroveremo la libertà e sono convinto che anche noi riusciremo a fare molto di più. Queste situazioni ti fanno capire tante cose e diventare migliori, spero accada anche ora”. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune pesantissime novità di mercato. Rivoluzione in arrivo, Paratici ribalta il centrocampo: piazza pulita! >>>VAI ALLA NOTIZIA

