TORINO – La straordinaria carriera di Gianluigi Buffon non sembra proprio voler finire. Oggi con molta probabilità il portiere bianconero eguaglierà il record di presenze in Serie A, appartenente a Paolo Maldini, e stando a quanto riferisce Libero potrebbe anche tornare in Nazionale. Roberto Mancini starebbe infatti pensando a lui per il ruolo di secondo portiere al prossimo Europeo. Per Buffon si tratterebbe dell’ennesima spedizione azzurra e dell’ennesimo record.