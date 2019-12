Mancini: “Il gol di CR7 mi ha ricordato quello di Riva. Bernardeschi è una certezza”

TORINO – L’allenatore della Nazionale Roberto Mancini, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della rete di Cristiano Ronaldo e del momento di forma che sta attraversando Federico Bernardeschi.

SUL GOL – “Ho visto anche un gol di Riva così, quando c’è un gol straordinario si vanno a cercare prodezze simili. Un gol straordinario”.

SU BERNARDESCHI – “Non lo so questo, per me è difficile dirlo, posso dire in Nazionale ha sempre giocato bene, per noi resta una certezza”.