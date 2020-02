Mancini: “Agli italiani piace fare polemica ma sul VAR ancora qualche dubbio. Non ho rimpianti sulla Juve”

TORINO – L’attuale commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini, ha parlato dal palco dell’evento Allenatori ‘I guru del calcio in dialogo con gli intellettuali’ sulla Juventus e l’uso del VAR: “Se n’è parlato forse per dieci anni. Io ero contro. Ero contro perché penso che la partita di calcio vada giocata e come sbagliano i giocatori anche gli arbitri possono commettere errori. Poi quando è stato introdotto ho cambiato un po’ idea, perché sono stati risolti diversi problemi. Dopo due anni qualche dubbio in più ce l’ho: le decisioni non sono sempre le stesse e le regole continuano a cambiare. Diventa più difficile anche per gli arbitri. Siamo un popolo polemico, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Non esiste un bar dove il lunedì non si parli e non si faccia polemica sul calcio. Ma penso che questa sia la bellezza degli italiani: non cambierà mai, VAR o meno, fa parte del nostro DNA. Juventus? Probabilmente avrei vinto di più, ma non ho rimpianti. Ho conosciuto e frequentato una grandissima persona, Paolo Mantovani. Il presidente era avanti cinquant’anni rispetto a tutti gli altri, era un uomo buono e la Sampdoria era la nostra famiglia. Vincere uno scudetto e tutto il resto a Genova è stato bellissimo anche perché abbiamo fatto felice una persona come Paolo Mantovani. Ho fatto tanti errori nella mia vita, per fortuna ho trovato persone che mi hanno aiutato a non sbagliare più”.