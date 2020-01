Mamma Dolores fa gli auguri a Georgina: “Spero che tu abbia sempre dei momenti felici”

TORINO – Quella di oggi è una giornata particolare per tutto il mondo dello sport, letteralmente scosso dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant, avvenuta nella notte nei pressi della California. In tantissimi si sono stretti attorno a lui e alla sua famiglia per celebrare la legenda e il mito che era Kobe. Ma quello di oggi è anche un giorno importante in casa Juve, o per meglio dire in casa Ronaldo. Già perché la sua splendida compagna Georgina Rodriguez festeggia il suo 26esimo compleanno e non potevano mancare gli auguri di sua suocera, Dolores , mamma di CR7 che, ha postato una loro foto sul suo account Instagram, con il seguente messaggio di auguri: “Oggi è il giorno della festa del tuo compleanno. Spero che tu possa passare sempre dei momenti felici insieme insieme ai tuoi figli e spero che possiate farne altri”. Chissà se la coppia prenderà alla lettera le sue parole.