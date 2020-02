Mamma Dolores con Cristiano JR: “Presto vado a vedere mio nipote giocare”

TORINO – Dopo la sconfitta contro il Verona, la Juventus ora cerca l’immediato riscatto nella gara casalinga contro il Brescia dove, sarà vietato sbagliare. I bianconeri ovviamente si affideranno al fantastico stato di grazia che sta vivendo Cristiano Ronaldo in questo momento, a segno da ben 11 gare consecutive. Ci ha pensato mamma Dolores a suonare la carica e lo ha fatto attraverso i social, dove ha postato una foto che la immortala con suo nipote Cristiano Jr, augurando la buona sorte ai bianconeri. Non solo per CR7 e per la Vecchia Signora però, ma anche e soprattutto per il suo nipote preferito che, come dichiarato da lei, andrà a vedere presto. Di seguito il messaggi che appare sotto al post: “Presto vado a vedere mio nipote giocare. Buon fine settimana a tutti”.