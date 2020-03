Maicon: “L’Inter ha bisogono di un successo, Conte può vincere lo Scudetto”

TORINO – L’ex calciatore di Inter e Roma Maicon ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“L’Inter ha bisogno di un successo. E io sono convinto che la squadra di Conte possa davvero arrivare a vincere lo scudetto. La Juve a Lione non ha fatto bene, ma in Champions l’approccio è diverso e tra l’altro non credo che Sarri sarà poi eliminato dal Lione. In Italia la Lazio sta facendo un grande campionato, ma ritengo i bianconeri ancora oggi i più forti. E quando giocano a Torino, poi, è difficile uscire con tre punti da lì.”

“Dybala o Lautaro? Lo juventino è grandissimo, ma dico Lautaro: quando fai prestazioni come le sue, normale aver dietro le grandi d’Europa.”

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<