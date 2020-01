Lutto Pogba, dice addio allo zio: “Che la tua anima riposi in pace”

TORINO – Sin da quando ha lasciato la Juve per approdare al Manchester, il nome di Paul Pogba non è mai stato allontanato definitivamente dalle parti della Continassa e su di lui, si sta lavorando per un eventuale ritorno a giugno. Tantissimi sono stati i rumors di mercato che giravano attorno al francese nelle ultime settimane, sempre piu in rotta di collisione con lo United, club con il quale dovrà ottenere un confronto per deciderne il futuro. Confronto che però è destinato ad essere rimandato a causa di bruttissima notizia che ha colpito tutta la famiglia Pogba. Gia, perche nella notte è venuto a mancare suo zio, affetto da una malattia contro la quale stava combattendo da diversi mesi, senza riuscire a sconfiggerla. Il tutto è stato documentato da un post Instagram condiviso dal francese, il quale ha postato delle foto che li ritraggono insieme. Sotto alla didascalia, il seguente messaggio di addio: “Che la tua anima riposi in pace zio. Che Allah ti apra le porte del paradiso. Buon viaggio”.