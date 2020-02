Luppi: “Per lo scudetto è avanti ancora la Juve ma a Sarri serve equilibrio”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Gianluca Luppi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa l’attuale situazione della Juventus: “Sul piano del gioco l’impatto di Sarri appare negativo, su quello dei risultati niente da dire. Sono stati i singoli a tenere in piedi la Juventus. Allegri? Fa parte del gioco prendere le critiche quando le cose non vanno. Sarri è stato scelto per il bel gioco, sono i singoli che in questo momento stanno rendendo. Guardiola? Diamo a Sarri il tempo di lavorare, oppure di avere giocatori a lui più funzionali. Ci deve essere continuità fra tecnico e società. La perdita di Chiellini si è fatta sentire, De Ligt è giovane, Rugani si perde, Demiral si è infortunato. Serve un po’ di equilibrio in difesa. Scudetto? Metto ancora avanti la Juve perché è abituata a vincere, anche se Inter e Lazio stanno andando forte. I biancocelesti sono più continui e non hanno le coppe, potrebbe essere la sorpresa fra i due litiganti”.

