Lukaku: “Sono qui per vincere”

TORINO – Il giocatore dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato intervistato dai microfoni di Sportmediaset.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Nel primo abbiamo lasciato tropo spazio a loro che hanno giocato bene. Complimenti al Milan ma noi nella ripresa abbiamo giocato con un’altra intensità. Il primo tempo è stato difficile. Nella ripresa tutti questo stadio ha visto la mentalità di questa Inter, che è di non mollare fino alla fine. I miei gol sono pesanti? Io dico sempre che io lavoro per la squadra e aiuto la squadra a vincere. Io sono qui per vincere. Il mio impatta sul campionato? Grazie ai miei compagni, all’allenatore e al suo staff. Quando sono arrivato qua in Italia sapevo che sarebbe stato molto difficile segnare. Grazie ai tifosi, sono contento di essere quI.”