Lukaku: “Scudetto? Penso al Lecce”

TORINO – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato intervistato dopo la vittoria contro il Cagliari di ieri sera.

Ti sei calato subito bene nella realtà interista.

“Grazie ai miei compagni e ai tifosi. Per me l’Inter è stata la migliore opzione. In questa squadra posso crescere, sono contento di essere qui”.

I tifosi ti apprezzano molto.

“Sì. Ogni partita io do tutto per la squadra. Questo è il mio modo di giocare a calcia. Vedo che piace ai tifosi, io devo continuare così”.

Lautaro dice che sei un grandissimo uomo dentro e fuori dal campo. ”

Io faccio parte di una squadra. Per me è importante vincere. Io sono qua per questo: per aiutare e crescere con la squadra, e spero di vincere qualcosa”.

Lo scudetto? ”

Non parlo di scudetto. Penso solo a Lecce”.