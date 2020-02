Lukaku: “Sarà una bella sfida con la Juve”

TORINO – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato dopo la vittoria di ieri sera contro l’Udinese.

“Io penso che la partita con la Fiorentina ci ha dato fiducia. Oggi non era semplice, abbiamo fatto due gol nel secondo tempo. Sarà importante per la stagione”.

Ora siete lì in alto.

“Sarà una bella sfida, è importante essere in quella posizione di classifica. La settimana prossima ci sarà il derby con il Milan che sta facendo bene, speriamo di vincere”.

Ti senti un leader?

“Io voglio fare bene per la squadra, l’importante è che tutti stiano bene con me in campo. Voglio dare fiducia ai miei compagni”.

Segni tanto in trasferta.

“Anche a San Siro voglio fare la differenza”.