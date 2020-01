Lukaku: “Importante avere un leader come Conte”

TORINO – L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Napoli.

Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “ L’importante è avere un leader come Conte, ha grande esperienza. Per noi, una squadra giovane, è importantissimo avere un leader così. L’intesa con Martinez? Dall’inizio siamo amici, facciamo molte cose insieme fuori dal campo. Quando giochiamo insieme ci scambiamo le occasioni. Sono contento di come facciamo le cose e dobbiamo continuare così.”