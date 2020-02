Lucio: “Andare alla Juve fu un errore”

TORINO – L’ex difensore della Juventus Lucio ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Andare alla Juve fu un errore. Nel 2012 era cambiato tutto, c’era un allenatore, Stramaccioni, che mi diceva di restare ma non era ciò che voleva. Infatti ogni 10 minuti mi chiamava Branca e mi diceva di trovarmi una squadra. Non era facile dopo tutto quello che avevo fatto all’Inter. Non arrivavano contratti forti, all’ultimo giorno non avevo altre opzioni: il mio manager mi disse di andare alla Juve. Ma è stata una decisione sbagliata. Di Conte dico che è un buon allenatore, quello che è successo ci poteva stare. Bonucci rischiava una lunga squalifica e Conte mi disse che avrei giocato io, poi non è successo e non ho trovato spazio. Sono stato poco alla Juve, non ho per i bianconeri quell’affetto che ho sentito sempre nei confronti dell’Inter.”