Lucas Leiva: “Appena arrivato ho vinto contro la Juventus”

TORINO – Il calciatore della Lazio Lucas Leiva ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.

“Quanto ti senti valorizzato nella tua squadra, reinventi te stesso. Ho riscoperto me stesso qui e la mia famiglai è felice, il che aiuta molto. Appena sono arrivato abbiamo vinto subito la Supercoppa Italiana contro la Juventus, qualcosa che non succedeva da un po’ di tempo. A poco a poco ho dimostrato il mio valore, avevo grandi aspettative come i tifosi perché arrivavo da un grande club come il Liverpool. Non immaginavo sarebbe andata così bene”.

Nella stessa intervista ha parlato anche la moglie Ariana Lima, che ha ricordato un episodio: “Un grande tifoso della Lazio, visto che non battevano la Juventus da circa quattro anni ha detto a Lucas ‘se ci fai vincere questa finale contro di loro porto te e la tua famiglia a incontare il Papa’. Vincemmo la finale 3-2 ed oltre all’emozione di vincere la Supercoppa ero euforica di poter incontare il Papa e così è stato. Eravamo paralizzati di fronte a lui, Lucas gli ha regalato una maglia della Lazio. Volevo dirgli tane cose, ma quando ero di fronte a lui non riuscivo a dire una parola. E’ una persona che trasmette molta pace, non ho mai provato nulla del genere.”