Longhi: “La Juventus rasenta livelli di eccellenza”

TORINO – Il giornalista di Sportmediaset, Bruno Longhi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva circa il momento della Juventus in campionato: “Var? Platini continua, anche con una certa cocciutaggine, ad essere coerente con quanto dice da vent’anni, ovvero che l’arbitro fa parte del gioco e può sbagliare, e via dicendo. Juventus? È perfettibile, non perfetta, ma siamo comunque a livelli di eccellenza e tante volte bisogna sapersi accontentare. Cosa può dare Longo al Torino? Potremo dirlo dopo 2-3 partite. Tatticamente è simile a Mazzarri, se riesce a dare intensità alla squadra ne vedremo delle belle. Sistema calcio? Il prodotto calcio andrebbe venduto meglio, bisognerebbe copiare il modello inglese, dove gli stadi sono nuovi e la violenza, fisica e verbale, è stata debellata”.