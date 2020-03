Longhi: “Con Khedira e Chiellini la Juventus può cambiare molto. Ilicic come Dybala…”

TORINO – Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva circa temi di attualità: “In questo periodo particolarissimo, anomalo e unico, chi parla di diatribe su quello che è stato detto o non detto da Juventus, Inter o un altro club, perde l’occasione per stare zitto. I rientri di Chiellini e Khedira? Con loro può cambiare molto nella Juventus, a patto che siano al 100% della condizione. Con Chiellini giochi in 11 e mezzo per il coraggio e la determinazione che infonde nei compagni di squadra”. Chiosa su un paragone: “Ilicic Insieme a Dybala è quel giocatore che mi fa apprezzare il gioco del calcio. Hanno un quid in più”.

