TORINO – Il giornalista Bruno Longhi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva.

“Lo scambio Politano-Spinazzola se va in porto è un grande affare per tutte e due le squadre. All’Inter servono giocatori di spessore sulla corsia sinistra per competere con la Juventus fino alla fine, la Roma deve sostituire Zaniolo e nel 4-2-3-1 è perfetto.”