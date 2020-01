TORINO – Il centrocampista della Juventus Emre Can sarebbe uno degli obiettivi principali del Manchester United.

Il giocatore infatti sarebbe il profilo ideale individuato da Solskjaer per il suo centrocampo, e i dirigenti dei Red devils sarebbero già in contatto con i bianconeri che lo vorrebbero inserire in un pacchetto per Paul Pogba, assieme a 70 milioni di euro.