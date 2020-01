Lo United continua il pressing su Demiral

TORINO – Siamo appena agli inizi di questo mercato di riparazione e i colpi messo a segno fino a questo momento sono gia tanti e pregevole fattura, come quello che ha portato Kulusevski alla Juve o Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ma da qui al termine, ci sono ancora molti colpi di scena che potrebbero accadere. Nel frattempo, dall’Inghilterra fanno sapere che lo United continua il pressing per il difensore bianconero Merih Demiral, trovando però un riscontro negativo da parte della dirigenza della Continassa che per il momento non ne vuole proprio sapere di venderlo.