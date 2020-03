Lippi: “Playoff Scudetto? Non sono d’accordo, preferisco seguire la linea tradizionale…”

TORINO – Marcello Lippi ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in merito alla soluzione playoff per il campionato di Serie A: “Non voglio dare giudizi, mi auguro solo che dopo il 3 aprile il campionato possa riprendere e si riesca a condurre a termine la stagione. Di tutte le ipotesi di cui si è parlato, spero che si disputino tutte le gare restanti e se necessario vengano rinviati gli Europei. Preferisco una linea di pensiero in ossequio alla tradizione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<