Lione-Juve: si rivede Pjanic

TORINO – Finalmente è cominciata la settimana che porta alla gara di andata degli ottavi di Champions anche per la Juventus che, dovrà fare visita al Lione di Rudy Garcia. Ultimi dubbi di formazione per mister Sarri che, potrà contare sul pieno recupero di Miralem Pjanic, il quale stando a quanto riportato dalla versione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe rientrato in gruppo. Quasi recuperato invece l’attaccante argentino Gonzalo Higuain che, molto probabilmente siederà in panchina.